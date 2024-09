SPALLETTI, Botta e risposta nella conferenza post gara

FirenzeViola.it

Nella conferenza stampa post Francia-Italia terminata con il punteggio di 1-3 in favore degli azzurri, il c.t. della Nazionale Luciano Spalletti ha risposto così a una domanda di un giornalista francese sulle presunte perdite di tempo da parte dell'Italia:

"Cioè secondo lei utilizzo la tattica di far cadere i calciatori? Mah... A me è sembrato che in 2-3 situazioni non c'è stato fischiato fallo. Noi non siamo sfuggiti dalla partita, ma non veniamo da un buonissimo momento e abbiamo badato a fare sempre blocco squadra. E poi durante la partita facciamo ciò che ci porta più vantaggio a noi, non agli altri…"