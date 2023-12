SPAGNA, Malore sugli spalti: interrotta Granada-Athletic

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

Il match tra Granada e Athletic Club è stato interrotto dopo 20 minuti a causa di un malore di un tifoso sugli spalti dell'Estadio Nuevo Los Cármenes, sul punteggio di 1-0 per la formazione ospite (gol di Inaki Williams).

Come riporta DAZN, è stato il portiere della squadra basca, Unai Simón, a informare l'arbitro di quanto stava accadendo alle sue spalle. Così, dopo alcuni minuti di attesa e incertezza, entrambe le squadre si sono dirette verso il tunnel degli spogliatoi, seguendo le indicazioni della squadra arbitrale. Nel frattempo, i medici stanno tentando di rianimare il tifoso, che ha riportato un arresto cardiorespiratorio. Non potrà essere trasferito in ospedale finché le sue condizioni non saranno stabili.