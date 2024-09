SOUSA, Puntai su Chiesa quando non giocava in Primavera

FirenzeViola.it

L'ex tecnico viola Paulo Sousa, nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha toccato vari temi tra cui il passaggio al Liverpool di Federico Chiesa, quest'ultimo lanciato alla Fiorentina proprio dal tecnico portoghese in una prima giornata di campionato che i viola disputarono contro la Juventus: "A Federico voglio bene, ci ho creduto quando non giocava neanche in Primavera e l'ho portato in ritiro a 18 anni, facendolo giocare subito contro la Juve alla prima giornata. L'infortunio di qualche anno fa gli ha cambiato la carriera, ma a Liverpool farà la differenza vera. Ha un talento incredibile".