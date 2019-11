Il Leicester ha messo gli occhi su Riccardo Sottil. Il club inglese infatti ha inviato i suoi emissari a Ferrara, ieri, in occasione di Italia Under 21 contro l'Islanda, come scrive Tuttosport.it. L'impressione di sicuro è stata buona visto che Sottil ha realizzato il primo dei tre gol realizzati dagli azzurrini e chissà che già a gennaio non arrivi un'offerta per il giocatore.