SOTTIL, Domenica la Dea avrà voglia di rivalsa

Questo un anticipo della Viola Room con Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, che ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Quello che mi motiva di più è proprio il calcio e il divertimento. Per me non è solo un lavoro ma anche motivo di gioia. Prima della gara dello Spezia c’erano sensazioni positive. L’Atalanta verrà a Firenze con voglia di rivalsa ma noi siamo in un periodo ottimo, affrontare la Dea in casa davanti ai nostri tifosi, in questa situazione, è perfetto".