Sotomayor su Valentini: "È il leader che serve al Verona, un difensore di razza"

Victor Hugo Sotomayor, ex difensore dell’Hellas Verona e connazionale di Nicolas Valentini, ha rilasciato un’intervista al Corriere di Verona, parlando del centrale della Fiorentina, ora in prestito ai gialloblù.

"Per diversi mesi, Valentini è rimasto fermo, in attesa che il suo contratto scadesse. Da svincolato è arrivato alla Fiorentina e successivamente al Verona. È stata un’ottima scelta per lui e per il club. È il leader che serve al Verona: un difensore di grande razza, con la grinta che piace tanto ai tifosi", ha commentato Sotomayor, che continua a seguire le partite del Verona da Cordoba, dove vive.

"Si muove con naturalezza sia in una difesa a tre che in una linea a quattro, come centrale. Sa uscire per impostare, ha un sinistro preciso e si fa valere in marcatura", ha aggiunto, sottolineando le caratteristiche tecniche di Valentini.

Sotomayor, poi, ha scherzato sul paragone con il giovane difensore: "I confronti sono sempre difficili, ma posso dire che è più forte di me", ha detto ridendo.

Infine, un pensiero sul livello attuale della Serie A: "La Serie A è piena di attaccanti straordinari, ma, parlando con rispetto, quando ci giocavo io il livello era persino più alto."