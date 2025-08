Napoli, ancora in lista per Chiesa ma tutto dipenderà da Raspadori

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il nome di Federico Chiesa resta ancora nella lista dei desideri di Antonio Conte: ogni mossa in entrata, però, dipenderà dalla situazione legata a Giacomo Raspadori, in quanto solo in caso di cessione dell’ex Sassuolo, il club azzurro si attiverà per un colpo di livello in attacco.

Il nome di Chiesa è stato già affiancato alla squadra partenopea, in quanto l'impiego dell'italiano nei Reds è stato pressoché nullo. Quest'ipotesi è concretissima anche grazie a un suggerimento importante: quello di Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale, che avrebbe consigliato all’esterno classe ’97 di rientrare in Italia per ritrovare minutaggio e rilanciarsi in vista dei prossimi appuntamenti con l’Italia.

Il Napoli, consapevole delle difficoltà dell’operazione, resta comunque alla finestra, pronto a muoversi nel caso in cui si aprisse uno spiraglio concreto. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se Raspadori lascerà davvero il club partenopeo (sulle sue tracce c'è l'Atletico Madrid su tutti), sbloccando così una possibile trattativa per riportare Chiesa nel campionato italiano. A prescindere dal Napoli, comunque, il futuro dell'ex Fiorentina dovrebbe essere in Serie A.