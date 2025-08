Ufficiale Pisa, ecco Aebischer: il comunicato del club nerazzurro

vedi letture

Adesso è ufficiale, Michel Aebischer è un nuovo giocatore del Pisa. Il centrocampista svizzero arriva in nerazzurro in prestito dal Bologna con obbligo di riscatto condizionato a determinate condizioni. Di seguito il comunicato ufficiale del club toscano: "Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Bologna FC 1909 per l’acquisizione a titolo temporaneo (con obbligo al verificarsi di determinate condizioni) del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michel Aebischer. Centrocampista classe 1997, di nazionalità svizzera, Aebischer si mette in mostra giovanissimo con la maglia dello Young Boys, squadra con cui debutta a 19 anni nella Super League svizzera; nel 2022 il passaggio al Bologna, squadra con cui colleziona 94 presenze (1 gol, 2 assist).

Con i rossoblù centra una storica qualificazione in Champions League (11 presenze, 2 assist) e nel maggio scorso conquista la Coppa Italia. In Nazionale vanta 32 presenze (2 gol) con la partecipazione ai Mondiali del Qatar e a Euro 2024, manifestazione dove mette a segno anche un gol nella gara vinta dalla Svizzera (3-1) sull’Ungheria. Da oggi sulla pelle porterà il Nerazzurro del Pisa Sporting Club; in bocca al lupo Michel!".