SKY, Viola-Nastasic, contatti continui: la situazione

Quello di Matija Nastasic continua ad essere un nome caldo in casa Fiorentina: secondo SkySport i contatti tra Fiorentina, entourage del procuratore e Schalke 04 starebbero continuando in questi giorni ed il difensore classe '94 avrebbe già un accordo di massima per liberarsi dal club tedesco (retrocesso in Zweite-Bundesliga) a condizioni vantaggiose. Per chiudere i viola aspettano di capire qualcosa in più sulla situazione di Nikola Milenkovic, che potrebbe salutare Firenze in questa sessione di mercato.