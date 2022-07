SKY, Schuurs piace alla Fiorentina ma Bologna avanti

Sky Sport parla delle ultime per quanto riguarda la difesa della Fiorentina, che lavora soprattutto per trovare un eventuale sostituto alla partenza di Milenkovic. Il nome in pole in questo momento è Perr Schuurs dell'Ajax sul quale però oltre al Club Brugge che in queste ore sta intensificando i contatti, c'è anche il Bologna che lo punta da tempo.