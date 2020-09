SKY, Prove d'intesa tra Viola e Borja per il ritorno

Borja Valero potrebbe davvero tornare alla Fiorentina. Come riporta Sky Sport, l'agente del classe '85 svincolato è in Italia per studiare la situazione e la Fiorentina sta valutando il profilo dello spagnolo. Messa in stand-by la trattativa con il Verona e rifiutato il Genoa, potrebbero esserci gli estremi per il ritorno a Firenze, anche se la squadra viola dovrebbe prima liberarsi di un centrocampista. Questo perché, con l'arrivo di Bonaventura, c'è abbondanza nel ruolo di Borja Valero.