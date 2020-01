INDISCREZIONI DI FV IND. FV, TRAMONTANO ENTRA NEL TEAM DEL DS PRADÈ La squadra mercato di Daniele Pradè si rinforza con un nuovo innesto a partire da questo gennaio: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, all’interno dei cambiamenti che ci sono stati nello staff tecnico, dopo l’addio di Montella e l’arrivo di... La squadra mercato di Daniele Pradè si rinforza con un nuovo innesto a partire da questo gennaio: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, all’interno dei cambiamenti che ci sono stati nello staff tecnico, dopo l’addio di Montella e l’arrivo di... NOTIZIE DI FV CUTRONE, NON È NEANCHE IN PANCHINA IN FA CUP In campo in questo momento per il turno di FA Cup contro il Manchester United, il Wolverhampton non ha a disposizione Patrick Cutrone, né tra i giocatori scelti dal 1' né in panchina. Sembrerebbe questo un ulteriore segnale di un allontanamento sempre... In campo in questo momento per il turno di FA Cup contro il Manchester United, il Wolverhampton non ha a disposizione Patrick Cutrone, né tra i giocatori scelti dal 1' né in panchina. Sembrerebbe questo un ulteriore segnale di un allontanamento sempre... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi