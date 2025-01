SKY, Il Torino vuole acquistare Kouame: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Christian Kouame è uno dei giocatori in uscita dalla Fiorentina in questa sessione di gennaio. Sono tante le squadre che hanno mostrato interesse nelle ultime settimane, anche se sono tre le squadre che paiono più pronte per provare realmente ad acquistare l'ivoriano. In prima fila c'è il Torino, che vorrebbe prenderlo a titolo definitivo, esattamente come vorrebbe la Fiorentina. Poi ci sono Empoli e Cagliari, che però secondo Sky Sport, sarebbero pronte a muoversi solo con la formula del prestito, meno gradita ai dirigenti viola.