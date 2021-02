SINDACO LA SPEZIA, Gli americani vogliono i fatti

Pierluigi Peracchini, sindaco di La Spezia, ha parlato del momento della squadra della sua città, attesa domani dal confronto in casa della Fiorentina: "In Italia rincorrono sempre norme, regole e soldi che sono sempre meno: per adesso al Picco c'è la deroga per giocare in Serie A, ma l'adeguamento a 16mila posti sarà una bella sfida. Con la proprietà che è appena cambiata, speriamo di avere buone notizie: ho avuto una prima video-conferenza con loro, ma sono in ogni lato del mondo e non è semplice. Gli americani vanno studiati bene, perché vogliono fatti e non chiacchiere. Da primo cittadino sono anche il primo tifoso, seguo lo Spezia sin da bambino. Abbiamo raggiunto un sogno che cullavamo, e ora ci godiamo ogni giornata: è un orgoglio vedere questo grande spettacolo, grazie a un allenatore che sa motivare e che ha dato un'impronta veramente bella, quest'anno come lo scorso. Tra i nostri tifosi c'è sofferenza per non poter venire allo stadio a tifare, ma la Serie A è comunque una vetrina mondiale per la nostra città, anche per quando dovremo ripartire. Noi, oltre alla presenza della base navale militare, abbiamo anche la fortuna di avere il terzo porto commerciale d'Europa: siamo una realtà molto dinamica, non vediamo l'ora di tornare alla normalità".