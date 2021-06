SIND. MARINA GIOIOSA, Aspettiamo tutti Commisso

Rocco Femia, sindaco di Marina di Gioiosa, paese natale del presidente viola Rocco Commisso, ha parlato del suo illustre concittadino: "Lo aspettiamo con ansia, speriamo possa venire presto. Anche se ha tanti impegni siamo riusciti a sentirci, la sua importanza anche nel calcio può rilanciare il nostro piccolo borgo. Da piccolo Rocco è cresciuto con noi ragazzi, giocando per strada a pallone fino a tardi, soprattutto con la bella stagione. Ormai sono passati 60 anni, ma ricordo quando la sua famiglia decise di andare via: per tutta la comunità fu una tristezza ma tutti avevamo una certezza, prima o poi tutti tornano qua".