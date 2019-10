SIND. CAMPI, Sorpreso dai toni di Nardella. Viola...

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha parlato così dopo le parole di Nardella a proposito del nuovo stadio: "Non so se l'ipotesi di fare lo stadio a Campi Bisenzio è tramontata. Per quanto riguarda la ipotetica realizzazione dello stadio dei viola alla Mercafir il Comune di Firenze ha giustamente voluto puntualizzare una tempistica. I viola hanno il diritto di scegliere l'ipotesi che ritengono migliore. Avere uno stadio moderno rimane importante ad oggi e Campi è un contributo a quello che rischia di diventare un problema. Nardella? Mi sono sorpreso dal tono delle parole che ha utilizzato. Noi vogliamo risolvere un problema, provando ad affrontare insieme tematiche di ordine metropolitano nell’ottica della collaborazione. Noi saremmo felicissimi se i viola scegliessero Campi, ma lo saremmo anche se scegliessero Mercafir perché la nostra iniziativa significherebbe che ha quantomeno movimentato la cosa".