SIND. CAMPI, La tavola è apparecchiata. Oggi...

Il sindaco di Campi Emiliano Fossi ha parlatodel nuovo stadio della Fiorentina a Campi: “Il Presidente Commisso ha sempre detto che lui partiva guardando alla città di Firenze come era logico che fosse e così ha fatto in questi mesi. Credo che faccia bene a fare cosi anche nel prosieguo ma sa benissimo quelle che sono le situazioni di Campi. La tavola è apparecchiata da quel punto di vista, la conosce benissimo. Oggi andiamo avanti nell’approfondire alcuni punti. L’aeroporto non è mai stato un problema perché anche con la nuova pista non ci sarebbero stati problemi per lo stadio a Campi, ma è chiaro che con la decisione del Consiglio di Stato viene fatto un elemento di maggiore chiarezza. I punti su cui ci soffermeremo sono quelli dei collegamenti ma anche li non sono questioni insormontabili. Infrastrutture, mobilità, accessibilità dell’area sono tutte cose che, se vogliamo, le risolviamo grazie alla politica. E quando parlo di politica non intendo solo la città di Campi ma intendo la politica tutta, a livello metropolitano regionale”.