SIND. B. A RIPOLI, L'iter per il nuovo CS. Rocco...

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, durante un intervento ha parlato anche del futuro nuovo centro sportivo della Fiorentina: "Le tappe che ci attendono sono: la prossima settimana al Consiglio Comunale per concludere il procedimento della Variante Urbanistica, poi 35 giorni per la pubblicazione nel bollettino ufficila. Nel frattempo ACF Fiorentina sta finendo il progetto e insieme entro Natale pensiamo di rilasciare i permessi a costruire. Così che a gennaio possa essere posata la prima pietra".

Quando ho avuto paura non si facesse? "Nella conferenza dei servizi del 20 di luglio ho temuto davvero. Ma sono montato subito sullo scooter e sono andato in Soprintendenza. Ci siamo subito chiariti: con il confronto siamo riusciti a trovare una soluzione perché le loro osservazioni erano giuste. Ma in quell'occasione ho avuto un po' di paura".

Commisso e il nuovo stadio? "Credo proprio voglia fare sul serio: ha risorse importanti e vuole investirle per la crescita del club. Le infrastrutture sono il suo pallino solo perché la società cresca, non c'è club di successo che non abbia centro sportivo e stadio di proprietà. Se ci saranno le condizioni, lo vuole fare assolutamente e vedo che le amministrazioni si stanno muovendo in questa direzione".