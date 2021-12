SIMEONE, Conobbi mia moglie ad una grigliata viola

Giovanni Simeone e la sua avventura all'Hellas Verona. Il Cholito ne ha parlato nel corso di una lunga e interessante intervista rilasciata a 'SportWeek': "Qui mi sono sentito bene fin dal primo giorno. E' un gruppo di ragazzi semplici, in cui non ci sono differenze tra chi gioca e chi non gioca. Sento di identificarmi nella filosofia dell'Hellas, che è quella di dare tutto. Nessuno ci chiede di fare quattro o dieci gol, ma soltanto di lasciare in ogni allenamento e in ogni partita quello che abbiamo dentro. Mia moglie Giulia? Ci siamo conosciuti quattro anni fa, a una grigliata di squadra alla Fiorentina. Lei è toscana di Tavernelle. Pensava che io fossi il classico calciatore, e non mi rivolgeva la parola. A un certo punto le chiedo: 'Dove sei stata in vacanza?'. 'All’Elba'. 'Ah', faccio io. E lei, guardandomi maliziosa pensando: figurati se questo conosce l’Elba. Mi fa: 'La conosci?'. 'Certo, è dove Napoleone andò in esilio'. Bum. Ha sgranato gli occhi e mi ha sorriso. Da quel momento non solo ha preso a parlarmi, ma abbiamo passato il resto della giornata insieme. È cominciata così".