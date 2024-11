SHPENDI, Penso al Cesena: stare qua è la strada giusta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sul Corriere di Romagna si possono leggere le parole di Cristian Shpendi, attaccante del Cesena capocannoniere della Serie B e obiettivo di mercato della Fiorentina, pronunciate lunedì sera nel corso di Pianeta Bianconero: "Mercato? Leggo le notizie che girano sul mio conto. Posso assicurare che non so proprio nulla, sono soltanto voci che non mi riguardano. Io penso al Cesena e so che continuare qua è la strada giusta, anche se non tocca a me prendere certe decisioni. Ragiono partita dopo partita, sapendo che devo fare il bene mio e soprattutto del Cesena.

Nazionale? In questo momento faccio parte di quella albanese, pur avendo concluso il mio percorso con l'Under 21. Dico la verità: pensavo che la Nazionale maggiore albanese mi chiamasse nel corso dell'ultima finestra e mi è dispiaciuto che non sia arrivata. Sono nato e cresciuto in Italia e ho doppia cittadinanza, una chiamata dell'Italia non è mai arrivata ma se dovesse arrivare un pensiero ce lo farei sicuramente".