SHPENDI, Lotto per classifica cannonieri. E sogno la A

Cristian Shpendi, attaccante del Cesena e obiettivo di mercato della Fiorentina, ha parlato a Cronache di Spogliatoio: "Non mi aspettavo di partire così forte, ma volevo che la stagione iniziasse così. Sicuramente un obiettivo è lottare per la classifica cannonieri. Sto segnando molto ma devo continuare a migliorare, sia fisicamente che mentalmente. In B si sente l’impatto fisico degli avversari e anche mio fratello Stiven, che lo scorso anno ha fatto la A, me ne ha parlato.

Ci sono tanti grandi calciatori che lotteranno per la classifica marcatori, sarà una bella battaglia. Non ho un obiettivo ben preciso a lungo termine, sicuramente il mio sogno è arrivare in Serie A e magari giocare in squadra con mio fratello Stiven. Sarebbe un sogno bellissimo ritrovarsi lì".