SHPENDI, La Juventus lo segue e prova a giocare d'anticipo

La Juventus segue con grande attenzione l'attaccante del Cesena Cristian Shpendi, giocatore classe 2003 che in stagione ha già segnato 10 gol in 16 presenze in Serie B. I bianconeri sono stati a seguirlo con alcuni emissari nelle ultime settimane e questa presenza al Manuzzi non è passata inosservata.

Shpendi è anche uno dei nomi che la Fiorentina sta monitorando in vista della prossima estate, stesso discorso per il Napoli che da settimane segue la maturazione della punta nata in Italia ma di origine e passaporto albanese. Anche alcuni club inglesi lo hanno messo nel mirino e per questo la Juventus vorrebbe anticipare la concorrenza, acquistandolo a gennaio per poi lasciarlo in prestito in Romagna fino al termine del campionato.

Un'ipotesi questa che piace molto anche al giocatore, che vorrebbe terminare il campionato col Cesena per terminare il percorso di crescita iniziato questa estate. Anche il romagnoli, che gli hanno rinnovato recentemente il contratto fino al 2028, sarebbero più propensi a portare avanti una cessione anticipata, ma mantenendolo in prestito almeno fino alla prossima estate. A riportarlo è Tuttosport.