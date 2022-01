SGARBI, Viva il Franchi! Si faccia uno stadio nuovo

Lo storico dell'arte Vittorio Sgarbi ha commentato su Toscana TV le parole di Rocco Commisso sullo stadio Franchi: "Commisso lo conosco di persona, l'ho incontrato e l'ho visto. Mi è parso molto naif e molto cordiale, però non particolarmente interessato a questioni di architettura. Quello sul Franchi non è un giudizio ricevibile perché non si parla di architettura ma delle necessità di un presidente di un club di calcio. Il che vuol dire che si può perfettamente conservare uno stadio antico e farne uno nuovo.

Noi oggi non giochiamo in uno stadio fatto dall'antichità, lo stesso si può pensare per il Franchi: fare uno stadio nuovo senza abbattere quello vecchio. È come guardare un film in bianco e nero o un film fatto oggi, anche se meno affascinante è chiaro che sceglieremmo quello attuale: credo vada interpretato così. Commisso può dire benissimo quelle cose, ma la Soprintendenza è normale che la pensi diversamente. L'importante è che ciò che è stato fatto nell'antichità non venga offeso, piuttosto iconizzato". Sgarbi poi conclude: "Viva il Franchi!".