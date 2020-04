Il Monza ha trovato l'accordo per il taglio degli stipendi. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, c'è l'intesa nel club del presidente Berlusconi per la riduzione degli ingaggi dei giocatori. I calciatori per il mese di marzo percepiranno il 50% mentre per i prossimi mesi verrà valutato l'evolversi della situazione.