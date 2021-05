SERIE B, Pescara e Reggiana in Lega Pro. Serie A...

Continuano ad arrivare verdetti per quanto riguarda la Serie B. Con la sconfitta odierna per 3-0 contro la Cremonese, il Pescara è matematicamente retrocesso in Lega Pro così come la Reggiana che esce sconfitta per 2-1 in casa contro la SPAL. Per le zone di alta classifica, vince 3-0 il Monza a Cosenza così come 2-0 la Salernitana in casa contro l'Empoli e rimangono le uniche due squadre in corsa per la promozione diretta.