SERIE A, Vince l'Atalanta, lo Spezia batte il Torino

Vince l'Atalanta, ma soprattutto perde il Torino. La Dea si è imposta per 4-3 contro un combattente Genoa, mentre i granata ancora mentalmente sotto pressione si sono arresi allo Spezia per 4-1. In Genoa-Atalanta sono andati a segno Zapata (8'), Malinovskyi (26'), Gosens (43'), Shomurodov (48' e 84'), Pasalic (51') e Pandev (67'), mentre in Spezia-Toro Saponara (19'), Nzola (42' e 74'), Belotti (55') ed Erlic (84'). I nerazzurri rafforzano la seconda posizione in classifica con 78 punti, invece lo Spezia passa quindicesimo a 38 punti col Torino, quartultimo e momentaneamente a + 4 dal Benevento, che continua a rischiare non poco.