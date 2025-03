Serie A, Venezia-Napoli: le formazioni ufficiali del lunch match della 29° giornata

La domenica di Serie A si apre con la sfida del Pier Luigi Penzo tra Venezia e Napoli. I partenopei proveranno a sfruttare lo scontro diretto tra Atalanta e Inter di questa sera per rubare punti ad almeno una rivale per lo scudetto. In caso di successo la formazione di Conte scavalcherebbe, quantomeno momentaneamente, i meneghini portandosi a quota 63 punti. Dall'altra parte il Venezia è ancora aggrappato alla speranza di riuscire a salvarsi. La formazione di Di Francesco, a quota 19 punti, è distante sei lunghezze dalla coppia ferma a 25 composta da Lecce e Parma. Con una vittoria i lagunari andrebbero a meno 3 visto che sia gli emiliani che i salentini hanno già giocato in questo turno di Serie A. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Fila, Maric. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.