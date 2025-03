Serie A, un pareggio apre la ventottesima giornata: Cagliari-Genoa finisce 1-1

Cagliari-Genoa finisce 1-1. È un pareggio ad aprire la ventottesima giornata di campionato: i sardi hanno aperto le marcature grazie a un gol Nicolas Viola (18’) per poi farsi rimontare da una rete di Maxwel Cornet (47’). Un punto per entrambe le squadre: il Cagliari è attualmente quindicesimo in classifica con 26 punti mentre il Genoa è dodicesimo a quota 32.