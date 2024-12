SERIE A, Udinese-Torino: le formazioni ufficiali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio di ieri sera tra Lazio e Atalanta, oggi riparte la diciottesima giornata di Serie A. La domenica di campionato si aprirà alle 12:30 con il lunch match in programma al Bluenergy Stadium tra Udinese e Torino. Padroni di casa che, con 23 punti in 17 partite, stanno avendo un cammino più che positivo in questo girone d'andata. Nell'ultimo match di campionato i bianconeri hanno battuto la Fiorentina in trasferta e contro i vogliono provare a dare continuità. Tutt'altra situazione in casa Torino invece, con i piemontesi che da novembre ad ora hanno ottenuto solo una vittoria in Serie A, contro l'Empoli lo scorso 13 dicembre. Nell'ultima sfida disputata in campionato i granata hanno perso 2-0 in casa contro il Bologna. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic, Coco, Maripan, Vojvoda; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Sosa; Adams, Karamoh. Allenatore: Vanoli.