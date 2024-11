SERIE A, Show in Sardegna: Cagliari-Milan finisce 3-3

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Partita pazza all’Unipol Domus, nel secondo anticipo del sabato dell’12ª giornata di Serie A: il Milan infatti non va oltre il 3-3 contro il Cagliari e - al netto della gara con il Bologna da recuperare prossimamente - resta al 7° posto in classifica salendo a quota 18 punti e avvicinando di una sola lunghezza la Fiorentina, che domani - con una sfida in più - può intanto andare a +7 dai rossoneri.A passare in vantaggio già al 2’ era stata la formazione di Nicola, brava a sorprendere il Diavolo con Zortea salvo poi farsi ribaltare da Leao tra il 15’ e il 40’. Nella ripresa Zappa al 54’ aveva pareggiato i conti prima del gol siglato da Abraham, da poco entrato, al 68’.

Nel finale, poi, super gol ancora di Zappa che fissa il risultato sul 3-3. Sardi ora 16° con 10 punti.