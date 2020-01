Oltre alla Fiorentina, vincono anche Sampdoria e Torino in questo pomeriggio di Serie A. 5-1 per i blucerchiati in casa contro il Brescia (Chancellor 12', Linetty 34', Jankto 48', Quagliarella 69', Caprari 77' e Quagliarella 92'), mentre successo di misura per i granata che, tra le mura amiche, hanno battuto il Bologna per 1-0 (Berenguer 11').