SERIE A, Retegui stende il Genoa: è 5-1 al Gewiss

Terminato pochi minuti fa l'anticipo delle 18 che ha visto in campo Atalanta e Genoa. La squadra di Gasperini, dopo aver vinto 0-3 contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League, liquida il Genoa di Gilardino per 5-1. Protagonista assoluto della gara è l'ex della partita Mateo Retegui che mette a segno una tripletta e diventa capocannoniere del campionato con 7 gol. Per l'Atalanta a segno anche Ederson e De Roon che realizza il quinto gol con un bel destro al volo da fuori area. Per il Genoa il gol della bandiera arriva all'83' con Ekhator.