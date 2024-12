SERIE A, Raspadori regala la vetta al Napoli: 1-0 sul Venezia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

C’è una nuova squadra in vetta alla Serie A, l’Atalanta. Il Napoli batte 1-0 il Venezia e torna primo. La squadra di Conte fatica a trovare la giusta bioluminescenza contro una difesa, quella del Venezia, che non sbaglia nulla o quasi. Infatti, Idzes tocca il pallone con il braccio in area ed è calcio di rigore. Sul dischetto però Lukaku si fa ipnotizzare da Stankovic, e il primo tempo finisce a reti inviolate. I partenopei vincono grazie ai cambi, con Raspadori, entrato da poco, che raccoglie un pallone sulla ribattuta e segna il gol del vantaggio al 79'. Il Napoli, dunque, agguanta la vetta, mentre il Venezia rimane in piena zona retrocessione, al 19° posto.