SERIE A, Le ufficiali di Juventus-Bologna. Vlahovic dal 1°

Dopo la sfida del Ferraris finita 0-0 tra Genoa e Torino, alle 18:00 all'Allianz Stadium scenderanno in campo Juventus e Bologna. I bianconeri del grande ex Thiago Motta sono reduci, tra campionato e Champions League, da tre pareggi consecutivi e hanno voglia di tornare a conquistare tre punti dopo quasi un mese dall'ultima volta. Con successo la Juventus scavalcherebbe, quantomeno momentaneamente, la Fiorentina in classifica. La squadra di Italiano, dopo il doppio ko contro Lazio e Lille, ha messo a referto due vittorie, 3-0 contro il Venezia e 4-0 contro il Monza in Coppa Italia, e vuole provare a dare continuità. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

JUVENTUS (4-2-3-1); Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All.: Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All.: Italiano