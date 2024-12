SERIE A, Le scelte di Parma-Lazio e Torino-Napoli

FirenzeViola.it

Alle 15:00 si disputano due match che interessano molto da vicino la Fiorentina, impegnata questa sera alle 18:00 al Franchi contro l’Inter. Infatti, sia il Napoli che la Lazio potrebbero approfittare del calendario favorevole per tentare la fuga in vetta, sfruttando lo scontro diretto tra viola e nerazzurri e il difficile impegno dell’Atalanta domani contro la Roma.

I partenopei affronteranno un Torino in difficoltà, che non riesce più a vincere ma che, davanti al proprio pubblico, cercherà il riscatto. Dall’altra parte, i biancocelesti saranno ospiti del Parma, su un campo ostico ma non insuperabile. Entrambe le squadre saranno chiamate a vincere per mantenere alta la pressione in classifica.

Ecco le formazioni scelte dai quattro tecnici:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj, Cancellieri; Bonny.

Allenatore: Pecchia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria.

Allenatore: Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Allenatore: Conte.