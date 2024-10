SERIE A, Le formazioni ufficiali di Napoli-Como

FirenzeViola.it

Oggi prende il via la settima giornata di Serie A con Napoli-Como alle 18:30 e Verona-Venezia alle 20:45. Al Maradona la formazione di Conte, reduce dalla vittoria per 2-0 contro il Monza, proverà ad allungare sulle dirette inseguitrici. Partenopei che, dopo la sconfitta per 3-0 all'esordio contro il Verona, hanno ottenuto 4 vittorie e un pareggio contro la Juventus. Di fronte agli azzurri ci sarà un Como in ottima forma dopo i due successi consecutivi contro Atalanta e Verona. In caso di successo la formazione di Fabregas raggiungerebbe il Torino a quota 11 punti. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas