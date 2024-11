SERIE A, Le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta

FirenzeViola.it

La domenica di Serie A si apre con la sfida del Maradona tra Napoli e Atalanta. Match tra il miglior attacco del campionato, i nerazzurri con 26 centri, e la miglior difesa, i partenopei con solo 5 reti subite, che interessa da vicino anche la Fiorentina visto che la formazione di Gasperini ha gli stessi punti (19) dei viola e della Lazio. Atalanta che in campionato viene da 4 successi consecutivi, dall'altra parte il Napoli, primo in classifica con 25 punti, è reduce da cinque successi di fila in Serie A e non perde dal match inaugurale del campionato contro il Verona al Bentegodi lo scorso 18 agosto. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

A disposizione: Caprile, Contini, Juan Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori.

Allenatore: Antonio Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.

A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Kossounou, Godfrey, Sulemana, Cuadrado, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini.

Allenatore: Gian Piero Gasperini