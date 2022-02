SERIE A, Le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

Alle 20.50 andrà in scena Lazio-Napoli, l'ultima gara della domenica in attesa del posticipo del lunedì che chiuderà la 27esima giornata. Ecco le scelte degli allenatori per questa sfida importante per tutte e due le squadre in corsa per l'Europa e, nel caso del Napoli, per lo scudetto:

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen