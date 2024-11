SERIE A, Le formazioni ufficiali di Genoa-Cagliari

FirenzeViola.it

La domenica di Serie A si apre con il lunch match tra Genoa e Cagliari. Gara di assoluto interesse non solo perché rappresenta uno scontro diretto in chiave salvezza, ma anche perché sarà la prima partita sulla panchina dei liguri per Patrick Vieira. Il tecnico francese è arrivato a Genova per sostituire Alberto Gilardino. In classifica le due squadre sono appaiate una lunghezza sopra la zona retrocessione a quota 10 punti. Il Genoa prima della sosta aveva pareggiato all'ultimo respiro contro il Como grazie alla rete di Vogliacco, mentre il Cagliari è reduce dal rocambolesco pareggio 3-3 contro il Milan. Di seguito le formazioni ufficiali:

GENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli, Bani, Matturro, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Miretti; Pinamonti. All.: Vieira



CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All.: Nicola