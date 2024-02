SERIE A, Le formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

La 26' giornata di Serie A continua alle 15:00 con Cagliari-Napoli. Alla Unipol Domus Arena ci sarà l'esordio in Serie A, dopo quello in Champions League contro il Barcellona, per Calzona sulla panchina azzurra. Partenopei che proveranno a tornare alla vittoria, dopo il pareggio contro il Genoa, per rilanciarsi nella corsa europea. Per il Cagliari di Ranieri invece l'obiettivo è portare a casa punti importanti in chiave salvezza. Rossoblù che in caso di vittoria uscirebbero momentaneamente dalla zona retrocessione. Queste le scelte dei due allenatori:

CAGLIARI(4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. All.: Ranieri

NAPOLI(4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona