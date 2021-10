SERIE A, Le formazioni ufficiali di Atalanta-Udinese

La grande domenica di calcio si apre col lunch match di Bergamo: al Gewiss Stadium un'Atalanta in emergenza per via dei numerosi infortuni (a cui si è aggiunto il forfait di oggi di Maehle, fuori per un attacco influenzale) è alla ricerca della continuità in campionato e del riscatto dopo la rimonta subita in Champions contro il Manchester United. Di fronte l'Udinese di Gotti, squadra che non vince da più di un mese ma che è reduce da due pareggi consecutivi. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara che inizierà a breve (calcio d'inizio ore 12:30):

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Pasalic, Freuler, Pezzella; Malinovskyi; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Koopmeiners, Muriel, Scalvini, Olivieri, Miranchuk, Piccoli. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, Walace, Makengo, Udogie; Molina, Beto, Pussetto. A disposizione: Padelli, Carnelos, Perez, Zeegelaar, Arslan, Success, Jajalo, Samardzic, Nestorovski, Forestieri, De Maio, Soppy. Allenatore: Luca Gotti