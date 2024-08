SERIE A, Le formazioni ufficiali delle gare delle 20:45

FirenzeViola.it

Dopo il doppio anticipo delle 18:30, anche questa sera saranno due i match di Serie A. All'Olimpico di Roma clima rovente per il match tra Lazio e Milan. I padroni di casa hanno concluso il finale di mercato senza colpo ferire e il mancato arrivo di Folorunsho ha scatenato sui social le ire di diversi sostenitori nei confronti della Società. Per i rossoneri Fonseca è quasi già arrivato al capolinea e un'ulteriore passo falso - dopo il pari con il Torino e la sconfitta contro il Parma - potrebbe metterlo veramente in bilico.

A Napoli i padroni di casa scendono in campo forti di un Lukaku in più (in panchina) ma di una guerra interna aperta con Victor Osimhen. Conte però vorrà dare continuità di risultati dopo il 3-0 inflitto al Bologna una settimana fa. Davanti a lui però c'è il Parma di Pecchia, squadra rivelazione di queste prime due giornate.

Queste le formazioni delle gare:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic; Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. All. Paulo Fonseca.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh, Circati, Valeri; Sohm, Bernabe; Man, Kowalski, Mihaila, Bonny. All. Pecchia