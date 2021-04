SERIE A, Le formazioni ufficiali delle gare delle 20:45

Sono in tutto sei le partite della Serie A valide per il 32° turno che si giocano questa sera in contemporanea alle 20:45. Oltre al match-scudetto dell'Inter, impegnata a La Spezia, sono in programma svariate gare salvezza, ovvero Udinese-Cagliari, Bologna-Torino e Genoa-Benevento. Occhi puntati anche su Crotone-Sampdoria e Juventus-Parma. Queste le formazioni ufficiali delle sei gare di oggi, dopo il successo della Fiorentina di ieri a Verona e il clamoroso ko del Milan con il Sassuolo delle 18:30:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Stryger Larsen; Okaka, Forestieri. All. Gotti

Cagliari (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Nainggolan, Deiola, Asamoah; Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Pandev. All. Ballardini

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Gaich. All. F. Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Soumaoro, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Rodriguez; Zaza, Belotti. All. Nicola.

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo.

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho. All. D'Aversa.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Djidji, Magallan, Luperto; Pereira, Zanellato, Cigarini, Enrique, Reca; Messias, Simy. All. Cosmi.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

Spezia (4-3-3): Provedel; Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza; Maggiore, Ricci, Estevez; Agudelo, Piccoli, Farias. All. Italiano.

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte.