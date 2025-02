Serie A, Le formazioni ufficiali del lunch match Venezia-Roma

La domenica di Serie A si apre con Venezia-Roma, lunch match della 24° giornata di campionato. Al Penzo lagunari e giallorossi si sfidano con l'imperativo di fare punti per continuare a credere in due obiettivi diversi. Gli arancioneroverdi di Di Francesco, ancora a secco di vittorie nel 2025, sono reduci dalla sconfitta per 3-2 sul campo dell'Udinese. Un successo permetterebbe alla squadra veneta di andare a meno 2 dall'Empoli, al momento prima formazione salva del campionato. Nona in classifica con 31 punti c'è invece la Roma che continua nel suo tentativo di rimonta per ottenere un piazzamento europeo. Reduci dal pareggio contro il Napoli in campionato e dalla sconfitta contro il Milan in Coppa Italia, i giallorossi proveranno a tornare al successo contro i lagunari. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

VENEZIA (3-5-2): Radu; Marcandalli, Idzes, Candé; Zerbin, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Yeboah; Perez, Fila. All.: Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Gourna-Douath, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri