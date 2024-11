SERIE A, Le formazioni ufficiali dei match delle 18:30

FirenzeViola.it

Si chiude oggi l'undicesima giornata di Serie A. Alle 18:30 in programma due match in attesa di Lazio-Cagliari alle 20:45 con i bianco celesti che, in caso di vittoria, aggancerebbero Fiorentina e Atalanta al terzo posto. Nel frattempo scenderanno in campo Empoli-Como e Parma-Genoa. Queste le scelte ufficiali degli allenatori:

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. Allenatore: Fabio Pecchia.

Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. Allenatore: Alberto Gilardino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Maleh, Solbakken; Pellegri. All. D'Aversa.

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba, Dossena, Alberto Moreno; Engelhardt, Kempf; Fadera, Da Cunha, Strefezza; Belotti. All. Fabregas.