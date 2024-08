SERIE A, Lazio e Milan si spartiscono la posta in palio

FirenzeViola.it

Finisce 2-2 la gara dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Una sfida che nessuna delle due squadre voleva perdere ma che alla fine, probabilmente, non accontenta nessuno. A sbloccare il match sono i rossoneri, con la prima rete in Serie A del difensore serbo Pavlovic. La Lazio la ribalta in 4 minuti intorno all'ora di gioco con Castellanos e Dia, ma pochi minuti dopo un'azione manovrata da Theo Hernandez, Abraham e Leao porta il portoghese alla decisiva rete del pareggio.