SERIE A, La Lazio domina il derby: 3-0 alla Roma

Sorprendente successo della Lazio per 3-0 nel derby contro la Roma. Una partita che non è mai stata in discussione fin dall'inizio con i biancocelesti che sono passati in vantaggio al 14' grazie ad un gol di Ciro Immobile ed hanno poi raddoppiato al 23' con un guizzo di Luis Alberto. Nella ripresa il copione non è cambiato e così sempre Luis Alberto ha di fatto chiuso la partita al 67' con il 3-0 finale.