SERIE A, La Juventus passa 3-1 a Bergamo

La Juventus vince 3-1 a Bergamo contro l'Atalanta. I nerazzurri sbagliano un rigore nel primo tempo con Barrow, ma passano ugualmente al 56' con Gosens. La squadra di Sarri però non si perde d'animo e trova il pareggio grazie ad Higuain al 74' prima che lo stesso argentino regali la vittoria ai bianconeri all'82' al termine di un'azione viziata da un'evidente fallo di mano di Cuadrado non rilevato però dall'arbitro. A partita finita in contropiede c'è gloria anche per Dybala che al 92' suggella l'incontro.