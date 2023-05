SERIE A, La Cremonese "risucchia" lo Spezia: 2-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Cremonese vince la sfida-salvezza con lo Spezia battendolo per 2-0 e inguaia la squadra di Semplici. Ciofani sblocca il risultato al 41' e Vasquez raddoppia al 77'. Con questo risultato la Cremonese si porta a quota 24 a soli tre punti da Spezia e Verona a quota 27. Proprio il Verona domani potrà allungare eventualmente le lunghezze dal quartultimo posto (ora appunto dello Spezia che sarebbe in quel caso scavalcata e che entrerebbe in zona retrocessione) se dovesse fare punti a Lecce, nell'altra grande sfida-salvezza.