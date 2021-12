SERIE A, L'Inter schianta il Cagliari 4-0: è prima

L'Inter strapazza il Cagliari per 4-0, dando un chiaro segnale al campionato, nel giorno in cui ritrova la vetta del campionato, con San Siro che canta "la capolista se ne va". La squadra di Inzaghi gioca al gatto con il topo, ma in questo caso il Cagliari non entra nemmeno in campo. L'equilibrio c'è fino alla mezz'ora, quando Lautaro trova il vantaggio con un colpo di testa su azione d'angolo. Da lì in poi c'è solo una squadra. Due gol per il Toro, uno per Sanchez, l'altro per Calhanoglu.